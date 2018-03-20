Kırşehir'deki zincirleme trafik kazası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan sürücü A.Ç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, A.Ç'nin idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Dinçer Konak ve Adem Karahan'a, ardından da yol kenarında duran 5 otomobile çarpmıştı. Konak ve Karahan'ın hayatını kaybettiği kazada 3 kişi de yaralanmıştı.