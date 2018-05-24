Kırşehir'deki ulaşım projeleri

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir'in ulaşım ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerin büyük kısmının ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in çevresinden geçen demiryolu aksına bağlanacağını, 3 etaplı yatırım programı ile tren yolunu kullanacağını belirtti.

3 etaplı Kırıkkale- Delice – Kırşehir – Aksaray – Niğde- Ulukışla hızlı tren projesinin takriben bir milyar dolar yatırım bedeli olduğunu, tren yolu projesinin yanı sıra ulaşım sektöründe Kırşehir’e önemli kazanımlar sağlandığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Niğde-Ankara otoyoluna yapılan 32 kilometre uzunluğundaki Kırşehir bağlantısı ihalesi yapıldı, Kırşehir Çevre yolu 9 ayrı kavşak ile 2018 yılı devlet yatırım programına alındı. Kırşehir-Toklumen-Savcılı- Kaman yolunun, Kırşehir-Ortaköy bölünmüş yolu, Kesikköprü ve havalimanı yolunun 6 kilometrelik kısmının, Kesikköprü üzerine yapılan yeni köprü inşaatının, Kırşehir Boztepe yolu iyileştirme çalışmalarının, Kırşehir Kaman yol ayırımı ile Kaman-Bala-Ankara yolu ve güzergaha 6 köprülü kavşak, Kaman-Kızılözü-Benzer-İkizler-Kızılırmak köprü ile- Konya yolu bağlantısının ihaleleri yapıldı. Kırıkkale-Kırşehir-Kayseri devlet kara yolunun bölünmüş yol olarak yapılması, iyileştirilmesi, Hacıbektaş- Nevşehir yolu bölünmüş yol kapsamına alınması, Mucur- Karahasanlı yolu, Kırşehir İkizağıl uçuş şeridi ve pist projeleri çalışmaları devam etmektedir. AK Parti hükumetleri, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni projeleri gerçekleştirmeye devam edecektir."