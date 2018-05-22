Kırşehir'deki tüfekle yaralamanın zanlısı yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tüfekle çevreye ateş ederek traktör sürücüsünü yaralayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi'nde otomobilin içinde arkadaşları ile sohbet eden M.A, traktör ile yanlarından seyreden H.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki tüfeğiyle çevreye ateş eden M.A, traktör sürücüsü H.M'yi yaraladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada M.A'yı gözaltına alırken, otomobilde yapılan incelemede olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

M.A'nın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.