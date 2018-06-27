Kırşehir'deki trafik kazası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişiden sürücü hayatını kaybetti.

Güneykent yolu Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Necati Taş (55) yaşamını yitirdi.

Hastane morguna kaldırılan Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Cacabey Camisi'ne getirildi. Burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Taş'ın cezanesi Mucur ilçesine bağlı Babur köyünde toprağa verildi.

Necati Taş'ın, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1 yıl önce emekli olduğu, ailesi ile akraba ziyaretine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Taş'ın eşi Ayşe Taş (49) ile otomobildeki Pınar (29), Elif Gül (18) ve Enes Özaylan'ın (2) ise tedavileri sürüyor.



Kırşehir'de dün, Necati Taş yönetimindeki 40 AN 779 plakalı otomobil, Güneykent yolu Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kavşağında refüje çarparak devrilmiş, yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 4 kişi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.