Kırşehir'deki silahlı kavga

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2 kardeşten birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Darıözü Mahallesi'nde bulunan Darıözü Göleti yakınlarında pompalı tüfekle öldürülen Gökhan Uyan'ın katil zanlısı Hasan M'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Zanlının Çiftlikli Mahallesi'nde saklandığını, Kırıkkale'ye kaçacağı bilgisini alan ekipler, Kaman-Kırıkkale yol kavşağında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsün arka kapısından inerek kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Kaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Hasan M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde Gökhan Uyan ile önceden arkadaş olduklarını, son zamanlardaki tartışmaları nedeniyle aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, Darıözü Göleti yakınlarında pompalı tüfekle ateş açılan iki kardeşten Gökhan Uyan hastanede yaşamını yitirmiş, Mutlu Uyan yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.