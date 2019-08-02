Kırşehir'deki öğrenciye sürücü seyahat karnesi ödülü

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığının düzenlediği yarışmada sürücü seyahat karnesini doldurarak Kırşehir'de birinci olan öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Dikkat sizden, notlar bizden" sloganıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden düzenlenen yarışmaya katılarak babası için sürücü seyahat karnesi dolduran Mert Ulaş Demir, Kırşehir birincisi oldu.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, projenin, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin kurallara uymaları, trafik işaretlerine riayet etmeleri konusunda toplumda farkındalık oluşturulması, çocuklara da trafik bilinci yerleştirilmesi amacıyla yapıldığını anımsattı.

Bisikletini alan Mert Ulaş Demir ise trafik kurallarına hassasiyetle dikkat edeceğini anlattı.

Ödül törenine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Mert Ulaş Demir'in ailesi katıldı.