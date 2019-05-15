Kırşehir'deki kurumlara atamalar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu görevinden alınarak, yerine Ağrı İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut atandı.

Bulut'un bugün Türkoğlu'dan görevi devralacağı belirtildi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak atandığı Kırşehir'de, daha sonra İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Türkoğlu'nun, kadrosunun bulunduğu Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine döneceği ifade edildi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine, eski Kırşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil Çalışır atandı.

Bu görevi, müdür yardımcısı Eyup Temur vekaleten yürütüyordu.