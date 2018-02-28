Kırşehir'deki Kur'an kurslarında kanser eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir kent merkezindeki Kur'an kurslarında kanser eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kent merkezindeki Kur'an kurslarında bayan öğrencilere yönelik kanser eğitimi verildiği belirtildi.

Gerekli tedbirlerin alınması, taramalar, erken tanı ve etkin bir tedavi ile kanser hastalıklarıyla mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen kanser türü, meme ve akciğer kanseridir. Ölümlerin önde gelen sebebi kanserlerdir. Tarama programları, serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen, kadınlar serviks kanseri nedeniyle ölmektedir. Serviks kanseri türü Türkiye'de en sık görülen kanser türlerindendir. Düzenli jinekolojik muayene, testler kanserinden korunmada yardımcı olacaktır. Yapılacak erken tanılar ve etkin tedaviler ile kanser gelişmeden tedavi edilebilecektir."

Kur'an kurslarındaki eğitimlerin ardından kanserle ilgili el ilanları dağıtılarak, bilgilendirilmeler yapıldığı kaydedildi.