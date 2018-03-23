Kırşehir'deki HDP yöneticileri davası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında dava açılan HDP Kırşehir il başkanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Ö, Ş.K. ve il dışındaki bir cezaevinde bulunan tutuklu sanık HDP İl Başkanı D.R. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerle ilgili inceleme sonuçlarını kontrol ederek detaylı rapor hazırlanmasını istedi.

Sanık avukatları görsel ve yazılı materyallerin delil niteliğinde olmayacağını iddia ederek, müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

Polis, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri öne sürülen HDP'li yöneticilere yönelik 17 Aralık 2016'da 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında İl Başkanı D.R'nin de olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında il başkanının da olduğu 14 kişi tutuklanmış, 11 sanık, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.