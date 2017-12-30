Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

- Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:09
Kırşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan esnaf H.O, eski öğretmenler A.Ç. ve H.H.K. ile yurt müdürü Y.C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.C.B. ve H.H.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ankara'daki okul müdürü 'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Kırşehir'de esnaf H.O, Kahramanmaraş'ta eski öğretmen A.Ç. ve yurt müdürü Y.C.B, Aydın'da da eski öğretmen H.H.K. gözaltına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY OperasyonuKırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim