Kırşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan esnaf H.O, eski öğretmenler A.Ç. ve H.H.K. ile yurt müdürü Y.C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.C.B. ve H.H.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Ankara'daki okul müdürü 'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Kırşehir'de esnaf H.O, Kahramanmaraş'ta eski öğretmen A.Ç. ve yurt müdürü Y.C.B, Aydın'da da eski öğretmen H.H.K. gözaltına alınmıştı.

