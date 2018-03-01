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Kırşehir'deki DEAŞ davası

- DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

01 Mart 2018 Perşembe 18:14
Kırşehir'deki DEAŞ davası
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu Muhammed Sabah Mustafa Alkhdoo ve avukatı katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Alkhdoo, DEAŞ sorumlularının talimatlarını yerine getirmek zorunda kaldığını iddia etti.

Aalkhdoo, örgüt tarafından verilen kimliklerle sağlık raporu alabildiklerini ve evlenebildiklerini de öne sürdü.

Mahkeme heyeti başkanı, tanık ifadeleri ve dosyadaki fotoğrafları sanığa göstererek, Irak'ın Telafer kentinde örgüt adına faaliyetler yürüttüğünü, uzun namlulu silahlar kullandığını belirterek, bu konuda söyleyeceklerini sordu.

Mahkeme heyeti, Muhammed Sabah Mustafa Alkhdoo'yu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tanık ifadelerine de yer verilerek Aalkhdoo hakkında hazırlanan iddianamede, zanlının Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın oluşturduğu özel timlerde görev aldığı, birçok eylemi organize ettiği, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek 9 ay Kırşehir'de saklandığı bilgisine yer verilmişti.

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Hapis CezasıKırşehir'de DEAŞ DavasıTerör Örgütü
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