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Kırşehir'deki DEAŞ davası

- Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

08 Mart 2018 Perşembe 17:16
Kırşehir'deki DEAŞ davası
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.M.K. ve A.T. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dijital materyallerle ilgili gelen raporları okuyarak, sanıklara terör örgütü DEAŞ ile kurdukları bağları sordu.

Sanıklar, örgütle bağlantı kurmadıklarını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

Anahtar Kelimeler:
DeaşKırşehir
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