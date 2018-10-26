Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kırşehir-Kayseri karayolunda Murat Yüksel idaresindeki 50 AAG 463 plakalı kamyon, Mucur ilçesi Derindere mevkisinde Samet Mert'in kullandığı 41 YV 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, Ömer Türkyılmaz yönetimindeki 40 J 6027 plakalı ve Ayhan Gedik idaresindeki 40 EC 917 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Sürücüler Yüksel, Mert, Türkyılmaz ve Gedik ile araçlardaki Fadime Taka ile Mehtap Dal yaralandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırşehir-Kayseri karayolunda ulaşım bir süre aksadı.