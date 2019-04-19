Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mesut Özkan idaresindeki 16 PD 348 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale kara yolunun 12. kilometresinde refüje çarptı. Gökhan Ilgar yönetimindeki 33 NJ 004 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 PD 348 plakalı otomobil, park halindeki plakası alınamayan başka bir otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Özkan ve Ilgar ile araçlardaki Hüseyin Kaloğlu ve Ali İmer yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan Kırşehir-Kırıkkale kara yolu, polis ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.