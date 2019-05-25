Kırşehir'de zabıta ekiplerinden gıda denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın huzur içinde gıda tüketmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imalathane, ekmek fırınları, gıda ürünleri üretim tesislerinde denetim yapılırken, kurallara uymayan işletmelere uyarı cezası verildi. Ekipler, incelemelerinde daha önce kural ihlali yapan işletmelere ise idari cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, denetimlerinde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği kontrolleri de yaptı. Ekmek ve pidelerde tarifeye bağlı kalmak şartıyla gramaj denetimleri sağlayan ekipler, eksik gramajlı ekmek ve pide üreticilerini de tespit ederek, işlem yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Vatandaşın sağlıklı hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasının en asli görevleri arasında bulunduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Vatandaşımızın aldığı ekmek ve pidelerde gramaj tespiti, çalışanların kılık kıyafeti ve mekanın temizliği gibi konularda titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz, esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyor. Kontrollerde uyarılan hususlarda hatalar tekrarlanırsa cezai işlem uyguluyoruz. Ekiplerimiz kent genelinde 37 iş yeri genel temizlik konusunda denetlendi. 1 iş yerine ihtarname verilirken, 1 iş yerine de cezai işlem uygulandı. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor." sözlerini kullandı.