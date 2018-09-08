Kırşehir'de zabıta ekiplerinden bisikletli denetim

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini araç yerine bisiklet kullanarak yapmaya başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerini sürdüren belediye zabıta ekipleri, kent merkezinde araçlar yerine bisiklet kullanmaya başladı.

Zabıta ekiplerini denetim turuna başlamadan önce ziyaret eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, eylül ayı itibarıyla Kırşehir Belediyesi personellerinin bisiklet kullanmaya başladıklarını hatırlattı.

Belediye zabıta personeline bisiklet dağıtıldığını, zabıtaları bisikletli gören vatandaşlara da bunun olumlu yansıdığını vurgulayan Başkan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Zabıtalar vatandaşın şikayetini anında çözebilmek için araç trafiğiyle uğraşmayacak ve her yere bisikletle gidecek. Geçen pazartesi itibarıyla işe bisikletle gidip geliyorum. Hem ekonomik şartlarda tasarruf yapmış oluyoruz, hem de şehir merkezinde trafik ciddi bir problem haline geldi, buna karşı da adım atmış oluyoruz. İnsan sayısı kadar araba sayısı oldu neredeyse. Dümdüz bir şehrimiz var. Bisiklete çok rahat binebiliriz. Bireysel araba kullanacak bir şey kalmayacak. Ben de bisikleti ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Bisiklet kullanın, hiçbir sakıncası yok. Belediyedeki bütün personelimiz ya yürüyecek, ya da bisikletle işe geliş gidiş yapacak. İnşallah Kırşehir olarak herkesin bisiklete bindiği, toplu taşımayı kullandığı, bireysel araba kullanımının azaldığı, çevreyi kirletmeyen, ekonomisine ve ülkesine katkı sağlayan bir şehir haline de geleceğiz."