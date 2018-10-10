Kırşehir'de zabıta ekipleri fiyatları denetledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent pazarında fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Kırşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Zabıta ekiplerinin, usulsüz fiyat artışların önüne geçmek için çalışma yaptığı dile getirilen açıklamada, vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını arttırdığı ifade edildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdiklerini, yapılan denetimlerle kur artışına bağlı olarak fahiş fiyat artışının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ekiplerin yaptıkları denetimlerle ürün fiyatlarının uygunluğunu denetlediklerini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

Ürünlerin üzerinde etiketler bulunup bulunmadığına bakarak, en son ne zaman fiyat artışı yapıldığını tespit ediyoruz. Olumsuz bir durumda konu Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluna gönderiliyor. Pazar tezgahında bulunan ürünlerin sağlıklı ve uygun fiyatlara satılıp satılmadığı konusunda denetimler yapıyoruz. Vatandaşlardan gelen şikayetler, etiket konusu, çürük mal, yanıltma biz bununla ilgili iktisadi kontrollerimiz sürüyor. Ekiplerimiz gelen şikayetler olduğu zaman o konuda pazar yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapıyor. Satıcılarla ilgili yapılması gerekenleri duyuru şeklinde hazırlayıp esnaflara dağıtıyoruz, bu konuda çalışmalar devam edecektir."