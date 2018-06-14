Kırşehir'de zabıta denetimleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, zabıta ekiplerinin Ramazan Bayramı öncesi gıda üretim ve satışı yapan yerleri denetlediğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye bağlı birimler tarafından alınan tedbirler ve mezarlıklardaki bakım çalışmalarıyla vatandaşların bayramı rahat ve güvenli geçirmeleri için çalışacaklarını belirtti.

Yiyecek, içecek satan iş yerlerinde kontrollerin yoğunlaştırıldığını, vatandaşa bozuk ve miadı dolmuş gıda maddeleri satılmaması ve yedirilmemesinin amaçlandığını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Yasası gereğince herkesin bütçesine göre alışverişini sağlaması bakımından satışa arz edilen malların üzerilerine etiket takılması sağlanıyor. Ana caddeler ve ara sokaklarda işportacılık yapan seyyar satıcılar, semt pazarına yönlendirilirken pazarlar da herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alındı. Zabıta ekiplerimiz bayram öncesi, bayram süresince sürekli kontrollerini sürdürecekler.

Belediye ekiplerimiz, kentteki mezarlıklarımızın bakımı ve düzenini de sağladılar. Bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret edildiğini göz önünde bulundurarak Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızı periyodik olarak temizlik ve bakım yaptık. Mezarlıklarımızda arife günü lokum ve gül suyu bulundurarak ziyarete gelenlere ikram edilecek. Belediyemiz mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşlar için Ahi Stadyumu önünden otobüs seferleri düzenleyecektir. Kırşehirli hemşehrilerimize huzurlu ve mutlu bir bayram temennisinde bulunuyoruz."