Kırşehir'de zabıta denetimleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ramazan ayının başlamasıyla gıda işletmeleri, fırın ve unlu mamul imalathaneleri denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği alanlarında denetimde bulundu, kurallara uymadığı belirlenen iş yeri sahipleri uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ramazan ayında vatandaşın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını amaçladıklarını belirtti.

Bahçeci, "Ramazanın vazgeçilmezlerinden pide ve ekmeğin gramaj tespiti, çalışanların kılık kıyafeti ve mekanın temizliği gibi konularda titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Denetimler sırasında esnafı, eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Hata tekrarlanıyorsa cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırsa şikayetlerini 153 Alo Zabıta hattına iletebilir.” ifadelerini kullandı.