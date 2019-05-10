Kırşehir'de yurtlara 80 kitap seti dağıtılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğü, il genelindeki özel ve resmi yurtlarla bazı okulların kütüphanelerine 80 İslami kitap seti hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, geçen yıl ramazan ayından itibaren 17 yurt ve okula kitap setleri imamlar eliyle dağıtıldı.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, AA muhabirine, KYK başta olmak üzere resmi ve özel yurtlara dağıtılan kitapların kendi başına adeta bir kütüphane gibi olduğunu, yıl boyunca ve özellikle ramazan ayında bu faaliyetin yürütüldüğünü söyledi.

İki yıldır devam eden çalışma ile İslami konularda her hususu içeren kitapların lise ve üniversite öğrencilerinin istifadesine sunulduğunu belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Yurtların hepsine ve bazı okulların kütüphanelerine 80 kalem kitap hediye ettik. KYK yurtları, sivil toplum kuruluşlarının yurtları var. Kalemin bir tanesi 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi. Bir diğeri 7 citlik Hadislerle İslam serisi. Bir başkası 5 ciltlik Kur'an Yolu tefsiri serisi. Bir diğeri Riyazüs Salihin. Bunların hepsi ayrı bir kütüphane gibi adeta. Her yurda 80 kalem kitap hediye ettik."

Kitapların Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluştuğunu dile getiren Yaman, bu faaliyetin imamların üniversite ve liselerle irtibat kurmasına vesile olduğunu, yurt görevlilerinin hediye edilen 80 kalem kitap setleri için teşekkür ettiklerini kaydetti.