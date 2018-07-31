Kırşehir'de yüksekten düşme

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 4 katlı binanın çatısından düşen bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Medrese Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısına henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan Şerif İ, dengesini kaybetti.

Binanın altındaki hırdavat dükkanı brandasına çarpıp, yavaşlayarak yere düşen Şerif İ'ye ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şerif İ'yi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şerif İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.