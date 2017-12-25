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Kırşehir'de yeraltı otoparkı yenilendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Meydanı altındaki kapalı otoparkın yenilenerek 24 saat kesintisiz kamera sistemiyle donatıldığını belirtti.Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde işletilen...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:12
Kırşehir'de yeraltı otoparkı yenilendi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Meydanı altındaki kapalı otoparkın yenilenerek 24 saat kesintisiz kamera sistemiyle donatıldığını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde işletilen Cacabey Kapalı Otoparkının asfaltlandığını ifade ederek, giriş, çıkış, yön ve araç park alan çizgilerinin yeniden belirlendiğini dile getirdi.

Yeraltı otoparkının ayrıca plaka tanıma sistemli kameralarla donatıldığını, sürekli görüntülü kayıt altına alınma işlemlerinin yapılacağını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız araçlarını rahat ve huzurlu bir şekilde otoparka bırakabilirler. Otopark kullanan herkesin iyi hizmeti alması için güvenlik ve görüntü sistemleri ile donatıldı. Otopark yapılan düzenlemeler ile tozdan ve kirden arınmış, duvar kolonları çizgiler işaretler de beraberinde uygulanarak şık ve dekoratif bir görünüme kavuşmuştur. Kent merkezindeki yoğunluğu azaltacak, otopark ihtiyacını giderecek Cacabey Kapalı Otoparkı, giriş çıkışları 24 saat kesintisiz kamera sistemi ile izlenecek. Otoparkta abonelik sistemi uygulanıyor. Kırşehir için her zaman yeni bir eser kazandırmak için gece gündüz gayret ediyoruz."


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Kırşehir
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