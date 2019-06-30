Kırşehir'de yaz spor okulları başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Yaz Spor Okulları için açılış programı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Stadyumu'nda yapılan açılış töreninde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ruhen ve bedenen güçlü gençler yetiştirerek geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Gençlerin donanımlı, bilgili, erdemli, sporcu bireyler olarak geleceğe hazırlama gayretinde olduklarını vurgulayan Akın, yaz tatili döneminde gençlerin bol bol kitap okumanın yanında spor da yaparak sağlıklarını korumalarını, zinde kalmalarını istediklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin ise 25 branşta yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin spor faaliyetlerinden yaz döneminde faydalanacaklarını aktardı.

İl Spor Merkezlerinin, çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sunma amacıyla yaz tatilinde spor etkinlikleri düzenlediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezlerinin birer fırsat olduğunu, bu fırsatı bütün çocuk ve gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegane amacımızdır. İlimizde 05-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik eğitimler arasında bu sene ilk kez açmış olduğumuz bisiklet, geleneksel okçuluk ve wushu kurslarımızın yanı sıra, atletizm, badminton, basketbol, boks, jimnastik, futbol, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, kickboks, muay thai, masa tenisi, plates, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yüzme olmak üzere 25 branşta ücretsiz olarak açılan yaz spor okulları 29 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek. Şuana kadar bin 500 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Kayıtlarımız devam etmektedir."

Konuşmaların ardından farklı branşlarda bu yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda kenti temsil eden sporculara hediyeler takdim edildi.

Yaz Spor Okullarına katılan öğrenciler, boks, tekvando ve masa tenisi branşlarında gösteri müsabakaları yaptı.

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, antrenör ve sporcular ile öğrenciler katıldı.