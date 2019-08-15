Kırşehir'de yaz spor okulları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaz spor okullarında çocuk ve gençler sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de 29 Haziran'da başlayan yaz spor okullarına her geçen gün çocuk ve gençlerin katılımlarının artarak devam ettiği belirtildi.

Spor kültürünün aşılanması, spor yapma alışkanlığının kazandırılması, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla yapılan etkinliklerde, çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması ve iyileştirilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençlerin Türk sporuna kazandırılmasının da önemsendiği ifade edildi.

Kent merkezindeki Selgah Camisinde gençlerin önce Kur'an-ı Kerim eğitimi alıp, ardından masa tenisi antrenmanı yaptıkları aktarılan açıklamada, çocuk ve gençlerin sporun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak kendilerini geliştirdikleri kaydedildi.