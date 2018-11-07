KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcıları desteklediklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda Vali İbrahim Akın'ın başkanlığında il ekonomi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, il ekonomi toplantısının Kırşehir'in ekonomik durumu ve potansiyeli ile devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının, üretim ve istihdam konularının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Akın, "İlimizdeki yatırımların, üretim ve istihdam konularını değerlendirip, yapılabilecekler adımlar hakkında kararlar alıyoruz. Şehrimizin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, iş adamlarımız ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılmaktadır. İlimizde istihdam sağlayan, yaptığı ihracatla ülke ve ilin ekonomisine katkıda bulunan yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri faaliyetleri önemsiyoruz. Kırşehir'de yatırımcıları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ilgili kurum amirleri ve kentteki özel sektör yatırımcıları ile iş adamları katıldı.



