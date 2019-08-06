Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.
Mucur Emine Hatun Çarşı Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın naaşı Yeniköy'deki mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, eski bakanlar Lütfi Elvan ve Ali Rıza Alaboyun, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak ve vatandaş katıldı.