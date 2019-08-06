Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde 80 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Bekir Aydın, toprağa verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Aydın, Mucur Devlet Hastanesinde...