Kırşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözatına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu satılacağı ihbarı üzerine 4 mahallede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin baskın esnasında evlerin bahçelerinde farklı noktalarda taşların altına, adreslerdeki halıların arasına, kapı arkalarına gizlediği 673 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan K.K, H.Ç, M.A, A.G, E.K ve Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu arada, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu haplarla "Bir gece ansızın gelebiliriz Kandil" ve helikopter şekli içeren "Atak" yazılı fotoğraflar basınla paylaşıldı.