Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine doğu illerinden uyuşturucu getirilerek satılmak istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bazı noktalar ile parkları kontrol eden ekipler, Ahi Evran Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi durdurarak, inceleme yaptı.

Şüpheli A.N'nin montunun iç ceplerinde toplam 80 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.N'nin doğu illerinden getirdiği uyuşturucuyu, satışa hazır hale getirmek üzere paketleyip, piyasaya sürmeye çalıştığı öğrenildi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.N, emniyete götürüldü.



