Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, köyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan uyuşturucu getirilerek bir köyde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çiçekdağı ilçesine bağlı bir köyün girişinde bir otomobili durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada sürücü paspasının altında 53 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili E.E, H.Ç. ve S.K, isimli şahıslar gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığına götürüldü.