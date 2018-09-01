Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırması Hastanesi bahçesinde otomobilin içinde oturan iki kişiden şüphelenerek inceleme yaptı.

Şüpheliler T.A. ve M.B.Y'nin üzerinde satışa hazır 10 paket ve 41,85 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeyse Hint keneviri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A ve M.B.Y, "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kenevir bitkisi ekmek" suçlarından tutuklandı.