Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık dinlenme alanlarında uyuşturucuyla mücadele çalışması başlattı.
Polis ekipleri, kent merkezinde bir parktaki hareketlerinden şüphelendiği ağaç altında bekleyen bir kişiyi takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında ceplerinde içime hazır 2 fişek ile kağıtlara sarılmış halde 6,5 gram esrar maddesi buldu.
Gözaltına alınan Y.D, emniyete götürülürken, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.