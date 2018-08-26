Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kayseri karayolu güzergahındaki park ve dinlenme alanlarında çalışma yaptı.
Polis ekipleri, Kındam Mahallesi'ndeki bir parkın yanında bekleyen otomobilde, şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, otomobilin torpido kısmında kağıtların içine sarılı halde 15,5 gram esrar ile el frenin altına yerleştirilmiş 8 uyuşturucu hap bulundu.
Otomobilde bulunan F.Ş. ve M.K. gözaltına alındı.