Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte park ve dinlenme alanlarında uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Mucur ilçesinde bir parkın önünde motosikletle gezen ve hareketlerinden şüphelenilen 2 kişiyi durdurdu. Şahısların üst aramalarında kullanıma hazır 2 fişek, sigara paketi içerisinde yerleştirilmiş 12 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.T ve M.Y'ye, ehliyetsiz araç kullanmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.