Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mucur ilçe girişinde yaptıkları yol uygulamasında Kayseri plakalı bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada otomobilin farklı yerlerine yerleştirilmiş iki ayrı pakette 18 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi, otomobilin torpidosunda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü Ş.K, gözaltına alındı.