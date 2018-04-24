Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaman yol kavşağında operasyon için bekleyen ekipler, Kayseri plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada bir kısmı satış için hazırlanarak paketlenmiş, bir kısmı da poşet içinde bekletilen 30 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü H.E, gözaltına alındı.



