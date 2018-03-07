Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiçekdağı ilçesinin Baraklı köyünde yaptıkları operasyonda Yozgat plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 10 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Sürücü B.K ile otomobildeki M.P, E.O, S.U gözaltına alındı.
Şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.