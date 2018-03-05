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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki park ve...

05 Mart 2018 Pazartesi 15:11
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki park ve sokaklarda uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir parkta şüpheli olarak değerlendirilen A.P, A.Z ve Y.T'nin üzerinde arama yaptı. Aramada 14 gram sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.P. tutuklandı,. A.Z ve Y.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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