Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul'dan Kırşehir'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirmek istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kaman ilçe yol kavşağında yaptıkları operasyonla, Kırşehir plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş halde toplam 173 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Otomobilde bulunan sürücü İ.A. ile A.K. ve G.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.