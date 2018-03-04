Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - İstanbul'dan Kırşehir'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan...