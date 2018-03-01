Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Ankara'dan Kayseri'ye uyuşturucu sevkıyatı yaptığı iddia edilen kişi Kırşehir'de tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirmek istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Özbağ beldesi girişinde Kayseri istikametine giden otobüsleri durdurarak uygulama yaptı.
Hareketlerinden şüphelenilen, ekiplerinin otobüste yolcu kontrolü sırasında arka koltuklara geçen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli T.A'nın çantasında yapılan aramada, 55 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen 55 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesinin 1 gramının 5 kişiye satılmak istendiği öğrenildi.