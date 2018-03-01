Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Ankara'dan Kayseri'ye uyuşturucu sevkıyatı yaptığı iddia edilen kişi Kırşehir'de tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan...