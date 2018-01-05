Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de uygulama noktasından kaçan otomobilden uyuşturucu ve sahte banknotlar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Kayseri karayolu Ortaköy Kavşağı'nda yapılan uygulama noktasından kaçan otomobili takip etti.

Kayseri plakalı otomobili kovalamaca sonucu Kındam Mahallesi Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişinde durduran ekipler, otomobilde bulunan Ş.K. ve B.U'yu gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada şeffaf poşette 4,48 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise kağıda sarılmış içime hazır halde 2,70 metamfetamin ele geçirildi.

B.U'nun üzerinde sahte Türk lirası banknotu bulundu.