Kırşehir'de uyuşturucu ile mücadelede Whatsapp Hattı kuruldu

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Narko-Mobil Whatsap Hattı'nın Kırşehir'de aktif hale getirildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikasında yer alan CİMER, BİMER ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ile mücadele konusunda gelen başvuruların hızlı bir şekilde tespit edilerek cevaplandırılması için yeni bir iletişim hattının hayata geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ihbarlar için 0552 155 40 40 numaralı Narko-Mobil Whatsap Hattı'nın Türkiye genelinde başlatıldığına işaret edilen açıklamada, ihbar hattının Kırşehir'de aktif hale getirildiği kaydedildi.