Kırşehir'de üniversite sanayi işbirliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile kente faaliyet yürüten bir lastik fabrikası arasında işbirliğinin artırılması için çalışma yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında PETLAS İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan arasında görüşme yaptı.

Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük’ün de hazır bulunduğu görüşmede, öğrencilere yaz döneminde, 4-6 aylık süreli ya da isteyen öğrencilere sürekli olarak SGK’lı ve uygun koşullarda çalışma imkanı sağlanması konuları ele alındı.

Ortak çalışma ile öğrencilere çalışma ve kariyer imkanı sağlanması konusunda mutabakat sağlanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile PETLAS arasındaki işbirliğinin daha da artırılması konusu benimsendi.