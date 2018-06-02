Kırşehir'de üniversite sanayi işbirliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile kentte faaliyet yürüten bir döküm fabrikası arasında işbirliğinin artırılması için çalışma yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ÇEMAŞ Döküm'ün Genel Müdürü Kağan Özkan, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, ziyarette, kenttin sanayisi ve ekonomisini güçlendirmek için çalıştıklarını ve bu kapsamda, Ahi Evran Üniversitesi ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karakaya da Kırşehir'de gelişmiş bir sanayiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Üniversiteden mezun olan gençlere istihdam alanı sağlanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Karakaya, kentin gelişip büyümesi için üniversite olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktardı.

Ortak çalışma ile öğrencilere çalışma ve kariyer imkanı sağlanması konusunda mutabakat sağlanan görüşmenin ardından, ziyaretin anısına hediye takdim edildi.