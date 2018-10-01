Kırşehir'de Ulaşım Master Planı hayata geçti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ulaşım Master Planı çerçevesinde, 28 yeni belediye otobüsünün şehir içinde çalışmaya başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım Master Planı ile ilgili hazırlıkların tamamlanarak hayata geçtiği ve uygulamanın kentin geleceği açısından kritik bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, toplu taşıma, bisiklet ve yaya yolları ile şehirleşme adına kazanımlar sağladıklarını, yeni otobüs uygulamasıyla da büyük bir adım atıldığını belirtti.

28 otobüsün 10 hat ile herkesin her yere ulaşabileceği şekilde ayarlandığını ve sabah 6’dan gece 12'ye kadar kentte ulaşım hareketliliğinin konforlu, güvenli, ekonomik hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Cacabey Meydanı'nda kurduğumuz bilgi çadırı ile görevli arkadaşlarımız yeni sisteme vatandaşlarımız alışana kadar destek sağlayacak. Kartlar nereden alınır, hatlar nereden geçer, nereden nereye gideriz, otobüslerde kartları nasıl kullanılır bunlarla ilgili geniş bilgilendirilme yapılıyor. Şehirde yaşayan herkesin akıllı bir kartı olacak. Akıllı kartı olmazsa otobüsü kullanamayacak. İleri de daha sonra akıllı bisikletler ve ilave uygulamalar da olacak. Şehrimize ilk defa gelecekler için kullan, atlık kartlarımızda olacak. Her şeyin düşünüldüğü modern hat ve bir sistemimiz var. Derdimiz Kırşehir’i güzelleştirmek, onun için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız bu yeni sisteme hızlı bir şekilde adapte olması ve kurallara uygun bir şekilde hareket etmeleri. Otoparklarımız var buraları kullanmamız lazım. Yürümeye, bisiklet kullanmaya ve toplu taşım kullanmaya hepimizin alışması lazım."