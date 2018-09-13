Kırşehir'de TYP ile 275 kişiye iş imkanı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında il genelinde 275 kişiye istihdam imkanı sağlanacağını bildirdi.

Milletvekili Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde Toplum Yararına Çalışma Programı uygulandığını ifade etti.

Program ile 275 kişinin istihdam edileceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetlerinden Toplum Yararına Programı kapsamında 275 kişi 9 ay süre ile okulların temizliği, bakım ve onarımı için istihdam edilecek. Geçen sene 168 olan şehrimizde istihdam edilecek kişi sayısı, girişimlerimiz sonucunda 275'e çıkarıldı. Program çerçevesinde vatandaşlarımızın asgari ücret maaş ve sigortaları kurum tarafından karşılanacak. Bu sene okullarda 275 kişi okulların temizliği, bakım ve onarımı için İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilecek. TYP’ye başvuruları İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne veya İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecektir."