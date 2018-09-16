Kırşehir'de tuz ocağındaki patlama

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde tuz ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçiden Afganistan uyruklu Halim Jander, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Jander, yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jander'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel işletmeye ait tuz ocağında, patlayıcı madde hazırlığı sırasında patlama meydana gelmiş, 2'si Afganistan uyruklu 3 işçi yaralanmış, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı işçilerden Cihan Cihat ile Afganistan uyruklu Nurullah Sahel, Kayseri'deki hastanelere sevk edilmişti.