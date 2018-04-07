Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye’nin En Hızlısı Yarışmaları" Kırşehir İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çocukların vücut, zihin ve ruh niteliklerini dengeli bir şekilde birleştirmeleri amacıyla planlanan "Türkiye'nin En Hızlısı Yarışmaları" Kırşehir İl Birinciliği müsabakalarının Ahi Stadyumu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakaların sonunda, kızlarda 2004 doğumlular 100 metrede Azra Bayram, 2005 doğumlular 100 metrede Nisanur Terzi, 2006 doğumlular 80 metrede Fatma Nur Delibaş, 2007 doğumlular 60 metrede Aysun Korkmaz birinci oldu. Erkeklerde, 2004 doğumlular 100 metrede Adil Muhammed Çoban, 2005 doğumlular 100 metrede Recep Şahin, 2006 doğumlular 80 metrede Ramazan Arısoy, 2007 doğumlular 60 metrede ise Muhammed Enes Kılıç birinciliği elde etti."

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren sporculara madalyalarının verildiği aktarıldı.