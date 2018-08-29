Kırşehir'de TÜGVA yurdu öğrenci kaydına başladı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vafkı (TÜGVA) Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, Ahi Evran-ı Veli Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun öğrenci kaydına başladığını bildirdi.

Özdemir, TÜGVA'nın Kırşehir’de artan öğrenci nüfusuna dayalı olarak yurt ihtiyacına eğitim için donatılmış yapılarıyla cevap vermeye gayret ettiğini vurguladı.

Kent merkezinde bulunan yurdun geçen yıl hizmete girdiğini hatırlatan Özdemir, bu yıl öğrenci kayıtlarına başladıklarını ifade etti.

Veli ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla fiyatların düşük tutulduğunu dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Kırşehir’de artan öğrenci nüfusuna dayalı olarak artan yurt ihtiyacına eğitim için donatılmış yapılarıyla cevap vermeye çalışacak Türkiye Gençlik Vakfı, Ahi Evran-ı Veli Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu için öğrenci kayıtlarına başladı.Yurt imkanından yararlanmak isteyenler vakfımızın www.tugva.org adresini ziyaret edebilirler. TÜGVA Kırşehir Ahi Evran-ı Veli Yüksek öğretim erkek öğrenci yurdumuz bu yıl her şey dahil peşin 2 bin 755 lira, on ay taksitli olarak ise aylık 290 liradan hizmet verecektir."