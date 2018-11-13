Kırşehir'de

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresine sunulan 'Tritikale Yem Bitkisi Yaygınlaştırma' projesinin kabul edildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresine sunulan ve Boztepe ilçesinde gerçekleştirilecek 'Tritikale Yem Bitkisi Yaygınlaştırma' projesiyle bölgede farkındalık oluşturularak ekonomik katkı sağlanacağı belirtildi.

Uygulanacak proje ile hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacının giderileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak suretiyle üretim maliyetlerini minimize etmek, et ve süt fiyatlarını bu anlamda aşağı çekerek ülke ekonomimize katkıda bulunmak sulanmayan nadasa bırakılan alanları yeni üretim modelleri ve yeni ürünlere açmak için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğumuz 'Tritikale Yem Bitkisi Yaygınlaştırma' projesi kabul edildi. 131 milyon 950 bin lira bütçe kapsamında tarlaların ekiminden önce tritikale bitkisi hakkında projeye dahil edilecek kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Sivas Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise teknik gezi düzenlenecek."

Açıklamada, projenin 30 çiftçi ile yürütülmesinin planlandığı vurgulanarak, Boztepe merkezi ve köylerinde toplamda 3 bin dekar tritikale tarlası oluşturulmasının hedeflendiği dile getirildi.



