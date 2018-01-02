Kırşehir'de trafik uygulaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin farklı noktalarında trafik uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama yaya ve araçlı olmak üzere 16 ekip 140 personelin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kavşak ve ana caddelerdeki uygulamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlandı. Yaklaşık 20 dakika aralıklarla 4 aşamalı olarak 22 kontrol noktasında uygulama yapıldı.

Uygulamalar kapsamında 360 araç denetlenirken, 413 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kontrollerde, alkol ve uyuşturucu madde kullanmak ve 'tehdit' suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Ekipler, 17 araca ise ilgili maddelerden para cezası uyguladı.



