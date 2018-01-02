banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir'de trafik uygulaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin farklı noktalarında trafik uygulaması yapıldı.Alınan bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama yaya ve araçlı olmak üzere 16 ekip 140 personelin...

02 Ocak 2018 Salı 14:21
Kırşehir'de trafik uygulaması
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin farklı noktalarında trafik uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama yaya ve araçlı olmak üzere 16 ekip 140 personelin katılımlarıyla gerçekleşti.

Kavşak ve ana caddelerdeki uygulamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlandı. Yaklaşık 20 dakika aralıklarla 4 aşamalı olarak 22 kontrol noktasında uygulama yapıldı.

Uygulamalar kapsamında 360 araç denetlenirken, 413 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kontrollerde, alkol ve uyuşturucu madde kullanmak ve 'tehdit' suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Ekipler, 17 araca ise ilgili maddelerden para cezası uyguladı.


Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim